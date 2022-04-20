مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية: "أبشر" أفراد سيبقى مجانياً للخدمات الأساسية

وأشار إلى أنه عام 1982م، تمّ التحول من "دفتر الأحوال المدنية" إلى العمل برقم الهوية الوطنية الساري حتى الآن، مشيراً إلى أن الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- كان لديه إيمان بالتقنية قبل 40 سنة.