مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية: "أبشر" أفراد سيبقى مجانياً للخدمات الأساسية

أكّد الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن "أبشر" سيبقى مجاناً للخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن عدد عملاء "أبشر" في عام 2017 كان 8 ملايين، وصل اليوم إلى 25 مليوناً.
كما لفت في حديثه للإعلامي عبدالله المديفر، في برنامج "الليوان" على "روتانا خليجية"، إلى إمكانية الوصول إلى "التطبيق الواحد" الذي يقدم كل الخدمات، مستدركاً: "لكن ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض".
وأشار إلى أن ذلك يحتاج إلى الحوكمة، فالتطبيقات والإجراءات هي انعكاس لاختصاصات الجهات المقدمة للخدمات.
وأضاف: "لن نحتاج إلى أن نطبع إلا بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر، كاشفاً عن إمكانية أن يكون الجواز بطاقة وليس دفتراً، لكن ذلك يحتاج إلى اعتماد الدول لبطاقة الجواز.
كما كشف الأمير بندر بن مشاري، عن أحدث الخدمات التي سوف يتم تدشينها عبر منصة "أبشر" قريباً، ومنها تجديد جواز السفر والهوية الوطنية.
وقال: "في الربع الثالث سنطلق خدمة تجديد الجواز الإلكتروني بحيث يمكنك تجديد جوازك دون أن تذهب نهائياً وخلال شهر ستتحول الى خدمة تجديد الهوية الوطنية من مرحلة الاختبار إلى التطبيق الشامل، بحيث يتم تجديد الهوية دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الأحوال المدنية، موضحاً أن التحدّي الموجود فيها هو الصورة.
وأضاف "نحن الآن طوّرنا الخدمة بحيث ترسل صورتك وأنت في منزلك".
وأشار إلى أنه عام 1982م، تمّ التحول من "دفتر الأحوال المدنية" إلى العمل برقم الهوية الوطنية الساري حتى الآن، مشيراً إلى أن الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- كان لديه إيمان بالتقنية قبل 40 سنة.
وأضاف: "مركز المعلومات الوطني (نواة أبشر) كان نتاج توافق رؤية الأمير نايف مع رؤية الملك فهد، بميزانية 800 مليون عام 1401هـ".
وأكّد الأمير بندر بن مشاري، الحاجة إلى إعادة هيكلة البرامج التعليمية من أجل تعليم الفكر الجديد والتركيز على الابتكار، مشيراً إلى أنه لتحقيق السيادة الرقمية يجب أن تكون لدينا أقمار صناعية خاصة بنا لتقديم خدمات الانترنت، وتنوّع في مصادر التقنية وبدائل حتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبان أن السيادة الرقمية لمَن يملك زمام التقنية، وأي دولة لا تمتلك بنية تحتية رقمية، فهناك ثغرة تهدّدها.