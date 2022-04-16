مساعد وكيل رئيس تفويج إدارة الحشود: عملنا على خطط للتعامل مع الحشود خلال العشر الأواخر

قال مساعد وكيل رئيس تفويج إدارة الحشود المهندس نزار علاء الدين: عملنا على خطط للتعامل مع الحشود خلال #العشر_الأواخر لاستقبال زوار #المسجد_الحرام من خلال استخدام كامل الطاقة الاستيعابية.
وأضاف، في لقاء مع قناة "الإخبارية": قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالاستعداد المبكر لذلك بتجهيز كل المواقع بالمسجد الحرام وساحاته وكامل التوسيعات بأدوارها للمصلين والمعتمرين، وتزويدها بجميع الخدمات التشغيلية اللازمة.
وتابع: قامت وكالة الرئاسة العامة للتفويج وإدارة الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة بوضع الخطط والآليات"، وتم تخصيص التوسعة السعودية الثالثة بكل أدوارها وساحاتها والتوسعة السعودية الثانية والساحات الخارجية للمصلين.