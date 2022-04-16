مساعد وكيل رئيس تفويج إدارة الحشود: عملنا على خطط للتعامل مع الحشود خلال العشر الأواخر



وأضاف، في لقاء مع قناة "الإخبارية": قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالاستعداد المبكر لذلك بتجهيز كل المواقع بالمسجد الحرام وساحاته وكامل التوسيعات بأدوارها للمصلين والمعتمرين، وتزويدها بجميع الخدمات التشغيلية اللازمة.