محليات

مساعد وكيل رئيس تفويج إدارة الحشود: عملنا على خطط للتعامل مع الحشود خلال العشر الأواخر

خصصنا التوسعة السعودية الثالثة بكل أدوارها وساحاتها والتوسعة الثانية والساحات الخارجية للمصلين
مساعد وكيل رئيس تفويج إدارة الحشود: عملنا على خطط للتعامل مع الحشود خلال العشر الأواخر
سبق
سبق

قال مساعد وكيل رئيس تفويج إدارة الحشود المهندس نزار علاء الدين: عملنا على خطط للتعامل مع الحشود خلال #العشر_الأواخر لاستقبال زوار #المسجد_الحرام من خلال استخدام كامل الطاقة الاستيعابية.


وأضاف، في لقاء مع قناة "الإخبارية": قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالاستعداد المبكر لذلك بتجهيز كل المواقع بالمسجد الحرام وساحاته وكامل التوسيعات بأدوارها للمصلين والمعتمرين، وتزويدها بجميع الخدمات التشغيلية اللازمة.

وتابع: قامت وكالة الرئاسة العامة للتفويج وإدارة الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة بوضع الخطط والآليات"، وتم تخصيص التوسعة السعودية الثالثة بكل أدوارها وساحاتها والتوسعة السعودية الثانية والساحات الخارجية للمصلين.

المسجد الحرام
العشر الأواخر
رمضان
إدارة الحشود

أخبار قد تعجبك

No stories found.