مساعٍ للسماح للتايلانديين بالعمل داخل السعودية

تبذل وزارة العمل التايلاندية جهوداً من أجل الإسراع بتمرير اتفاقية التوظيف الخاصة بتصدير العمالة إلى السعودية، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات بين الدولتين، من بينها اتفاقيتان ترميان إلى السماح للتايلانديين بالعمل بشكل قانوني في المملكة، ولاسيما في مجال العمالة المنزلية.