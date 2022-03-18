مساعٍ للسماح للتايلانديين بالعمل داخل السعودية

تبذل وزارة العمل التايلاندية جهوداً من أجل الإسراع بتمرير اتفاقية التوظيف الخاصة بتصدير العمالة إلى السعودية، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات بين الدولتين، من بينها اتفاقيتان ترميان إلى السماح للتايلانديين بالعمل بشكل قانوني في المملكة، ولاسيما في مجال العمالة المنزلية.
وكشفت تقارير تايلاندية أن وزير العمل التايلاندي، سوكارت تشومكلين؛ يعتزم زيارة السعودية في 28 مارس الجاري.
وقال سوكارت: الوزارة تعمل لتسريع الانتهاء من بعض الاجراءات الضرورية لتصدير العمالة إلى السعودية، ونتوقع توقيع اتفاقية العمل الثنائية قريباً وتعزيز التعاون بين البلدين.
وكانت السعودية وتايلاند قد وقعتا مطلع شهر مارس الجاري اتفاقيتين بهذا الشأن تستمران لمدة خمس سنوات، وسيتم تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يقرر أحد الطرفين أو كليهما إلغاءها، وسيتعاون كلا البلدين للتأكّد من أن التوظيف عادل لأصحاب العمل والموظفين.
كما أكّدت الحكومة التايلاندية أنها ستخضع سماسرة الوظائف الذين يخالفون القوانين للمساءلة.
وذكر سوكارت أن وزارة العمل يجب أن تتأكّد من أن العمال التايلانديين ليست لديهم أمراض أو سجلات جنائية، وأنهم مدربون بشكلٍ صحيح على وظائفهم، كما ستقوم بتشجيعهم على احترام الثقافة السعودية.
ولفت إلى أن السلطات السعودية هي المسؤولة عن تحديد متطلبات التأهيل للعمالة التايلاندية، كما أنها مسؤولة عن تحديد الأجور والمزايا الاضافية، ما يعني أن حقوق العمالة التايلاندية محمية.