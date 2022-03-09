مساكن مُجهّزة للأسر المُسجّلة بالضمان الاجتماعي بمنطقة قوز النكاسة بمكة

يُذكر أن الأعمال الميدانية في منطقة قوز النكاسة تسير بخطى متسارعة، حيث أزالت الجهات التنفيذية في المرحلة الأولى، 673 عقارًا واقعًا في المنطقة الجنوبية الشرقية من قوز النكاسة، وما زالت أعمال المرحلة الثانية مستمرة في المنطقة الشمالية الغربية، وستعمل المرحلة الثالثة على إزالة المنطقة الجنوبية الغربية من منطقة قوز النكاسة، وقد بلغ العدد الكلي للعقارات المُزالة في جميع مراحلها، حتى اليوم، 2126 عقارًا من العدد المستهدف البالغ 4080 عقارًا.