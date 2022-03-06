"مسام" ينتزع 1.086 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي بمختلف مناطق اليمن

واستطاع فريق "مسام" من نزع 119 ذخيرة غير متفجرة و86 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، ونزع 8 ألغام مضادة للأفراد و77 لغمًا مضادًا للدبابات، و8 ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، ونزع 13 لغمًا مضادًا للدبابات في قرية كهبوب بمحافظة لحج، وفي محافظة مأرب جرى نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و502 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الوادي، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات و3 عبوات ناسفة في مديرية حريب، وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و4 عبوات ناسفة بمديرية عين، ونزع 10 ألغام مضادة للأفراد و20 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة بمديرية بيحان، ونزع 117 لغمًا مضادًا للدبابات و10 عبوات ناسفة في مديرية عسيلان.