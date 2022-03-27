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"مسام" ينتزع 5395 لغماً وذخائر غير منفجرة وعبوات زرعتها ميليشيا الحوثي باليمن

خلال شهر مارس.. وضمن جهود تطهير الأراضي اليمنية من الألغام
"مسام" ينتزع 5395 لغماً وذخائر غير منفجرة وعبوات زرعتها ميليشيا الحوثي باليمن
مسام ينتزع ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي باليمن"أرشيفية"
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال شهر مارس 2022م، من انتزاع 5395 لغماً وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

ويسعى المشروع للتخلص من الألغام والذخائر غير المتفجرة التي زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد مزيدٍ من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين على العيش بحياة كريمة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مليشيا الحوثي الإرهابية
نزع الألغام في اليمن

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