"مسام" ينتزع 5395 لغماً وذخائر غير منفجرة وعبوات زرعتها ميليشيا الحوثي باليمن

ويسعى المشروع للتخلص من الألغام والذخائر غير المتفجرة التي زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد مزيدٍ من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين على العيش بحياة كريمة.