"مسام" ينتزع 5395 لغماً وذخائر غير منفجرة وعبوات زرعتها ميليشيا الحوثي باليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال شهر مارس 2022م، من انتزاع 5395 لغماً وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.
ويسعى المشروع للتخلص من الألغام والذخائر غير المتفجرة التي زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد مزيدٍ من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين على العيش بحياة كريمة.