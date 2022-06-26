"مسام" ينزع 1.167 لغمًا وفي الأراضي اليمنية خلال أسبوع

وفي محافظة مأرب، نزع فريق مسام 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوادي، ولغمين مضادين للدبابات، و8 ألغام مضادة للأفراد في مديرية حريب و596 ذخيرة غير متفجرة في مديرية مأرب، كما نُزِع في محافظة شبوة لغمان مضادان للأفراد، و13 لغمًا مضادًا للدبابات، و5 عبوات ناسفة في مديرية عين، و4 ألغام مضادة للدبابات، وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية عسيلان.