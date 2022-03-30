مساندةً للشرعية ودعمًا للسلام.. هل يختلف وقف "التحالف" لعملياته باليمن عن مواقفه السابقة؟

ومثل كل مواقفه السابقة خلال الأزمة ودون أدنى اختلاف معها؛ فإن وقف التحالف لعملياته العسكرية في داخل اليمن، والتزامه بوقف إطلاق النار، لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات اليمنية- اليمنية؛ إنما يندرج في إطار "موقفه الثابت الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي، وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، ودعمه الدائم لأبناء الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته، وبناء دولته، وبما يحقق الأمن والرخاء"، وهي أهداف وغايات نابعة من وقوف التحالف إلى جانب شرعية الدولة اليمنية، ومساعيه في استعادتها، كما تنبع من حرصه على إحلال السلام في ربوع اليمن، وإنهاء المعاناة الإنسانية، التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء الظروف الظالمة والمأساوية، التي فرضتها عليه مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد انقلابها على الدولة، وخلال سنوات الحرب.