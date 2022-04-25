"مساند" تُحذّر من مكاتب الاستقدام غير المسجلة والأطراف الاحتيالية

حذّرت منصة مساند، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من التعامل مع أي مكتب يمارس نشاط استقدام العاملات المنزلية دون توثيق الإجراءات عبر المنصة لحفظ حقوق أطراف التعاقد في حال عدم وصول الخادمة في مدة معينة والامتثال للاشتراطات، وذلك لقطع الطريق أمام المكاتب المتخاذلة، والقضاء على السوق السوداء للخادمات التي ينشط أربابها في هذه المواسم ما بين الإجازات والأعياد، ويقع ضحايا لها مواطنون يركضون وراء حلم الاستقدام.