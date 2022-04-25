"مساند" تُحذّر من مكاتب الاستقدام غير المسجلة والأطراف الاحتيالية

حذّرت منصة مساند، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من التعامل مع أي مكتب يمارس نشاط استقدام العاملات المنزلية دون توثيق الإجراءات عبر المنصة لحفظ حقوق أطراف التعاقد في حال عدم وصول الخادمة في مدة معينة والامتثال للاشتراطات، وذلك لقطع الطريق أمام المكاتب المتخاذلة، والقضاء على السوق السوداء للخادمات التي ينشط أربابها في هذه المواسم ما بين الإجازات والأعياد، ويقع ضحايا لها مواطنون يركضون وراء حلم الاستقدام.
وتأتي تلك المساعي ضمن جهود وزارة الموارد البشرية لتنظيم عملية الاستقدام وحوكمة الإجراءات لضبط سوق الاستقدام، ومتابعة السير الذاتية للعمالة، وإدارة العملية التعاقدية بين مكاتب الاستقدام المحلية والخارجية.
كما تحفظ المنصة حقوق العمالة وتتابع شكاوى الطرفين لتحسين جودة العملية التعاقدية بين المواطن والخادمة، فقطاع الاستقدام كان يعيش شتاتًا ضحاياه المواطنون فمن يرغب بالاستقدام سابقًا يغوص في تفاصيل مجهدة ووقت طويل من الإجراءات التي تستهلك وقته وجهده حتى شرعت وزارة الموارد في تقنين الإجراء ووضعه تحت مجهر منصة "مساند" التي أصبحت تضطلع بدور رقابي.