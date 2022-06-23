مستحقاتهم 28 مليون ريال.. "المحكمة العمالية" تنهي دعوى جماعية لموظفين من 10 جنسيات

يُذكر أن الموظفين تقدموا بدعاواهم في يوم 21 رمضان الماضي، فيما تم إصدار الحكم للدفعة الأولى وعددهم 119 موظفاً يوم 11 شوال، فيما صدر حكم المجموعة الثانية وعددهم 30 موظفًا في يوم 21 شوال الماضي.