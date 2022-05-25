مستشارة رئيس وزراء النيجر تثمن جهود المملكة لدعم لبلادها

ثمنت مستشارة رئيس وزراء النيجر، جالو تيجاني كاتي، جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا لدعم شعب بلادها، وتميزها المتفرد في العمل الإنساني والتنموي.
جاء ذلك بعد ما شهدته من خلال متابعتها لبرامج الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وعطائها الذي امتد لمئات الأسر الفقيرة والمحتاجة.
ونوهت إلى عطاء المملكة المتميز والمتواصل في تقديم الأعمال الهادفة والنافعة للمجتمع.
من جانبه أشاد مدير مكتب الندوة العالمية في النيجر أسامة السباعي، بدعم وتعاون حكومة النيجر ومسؤوليها في تحقيق رسالة الندوة وتنفيذ برامجها وأنشطتها، وعلى رأسها البرامج الموسمية التي تدخل البهجة والسرور على الفقراء والمحتاجين في مختلف مناطق النيجر.