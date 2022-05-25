مستشارة رئيس وزراء النيجر تثمن جهود المملكة لدعم لبلادها

من جانبه أشاد مدير مكتب الندوة العالمية في النيجر أسامة السباعي، بدعم وتعاون حكومة النيجر ومسؤوليها في تحقيق رسالة الندوة وتنفيذ برامجها وأنشطتها، وعلى رأسها البرامج الموسمية التي تدخل البهجة والسرور على الفقراء والمحتاجين في مختلف مناطق النيجر.