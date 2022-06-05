مستشار إداري يوضح فوائد تحول موظفي وزارة الصحة إلى "القابضة"

وقال طلعت: "قد يرى البعض أن خضوع منسوبي هذه القطاعات لأحكام نظام العمل قد يترتب عليه شعور العامل بعدم الاستقرار الوظيفي الذي يُعد أحد مميزات العمل بالقطاع الحكومي إلا أن ذلك المأخذ ينتفي بتخصيص موارد مالية تضمن تمتع منسوبي هذا القطاع بأجور ومميزات تنافسية تُساعد الشركات على استقطاب أصحاب الكفاءات وتقديم مميزات تحفيزية لهم لجذبهم للعمل لديها، وبالتالي يحرص أصحاب الكفاءات على الاستمرار والاستقرار بالشركات التي تُقدر الكفاءات المتميزة وتمنحهم مميزات أفضل من غيرها".