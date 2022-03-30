"مستشار الموارد البشرية": مبادرات رؤية 2030 أصلحت سوق العمل.. ودمج الوزارتين أزال الازدواجية

وأضاف مستشار الموارد البشرية، أنه وعلى الرغم من أن ثقافة العمل في القطاع الخاص أصبحت حالياً سائدة بين الشباب السعودي من الجنسين؛ بفضل جهود الوزارات والمؤسسات الوطنية، وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلا أن فكرة التمسك بالعمل في القطاع العام مازالت إلى حد ما ماثلة في توجه نسبة من الكوادر الوطنية، كما تعد مسألة الازدواجية التي كان يعانيها سوق العمل المحلي هي أحد أسباب هذا التباين، من هنا جاءت فكرة القيادة الرشيدة في دمج وزارة الخدمة المدنية المختصة في القطاع العام بوزارة العمل المختصة بالقطاع الخاص في كيان واحد، تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كإحدى المعالجات التي تهدف إلى إزالة هذه الازدواجية. والخطوة التالية كانت بإطلاق المبادرات، والأنظمة، والتشريعات التي تقلص الفجوة في المزايا الوظيفية بين القطاعين، وكذلك تحسين بيئة العمل لتكون أكثر جاذبية للمواطنين.