مستشار تربوي يحذِّر من ساعات ما بعد الاختبار: لا بد من تفعيل دور المدرسة والمعلمين رقابيًّا

حذَّر المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي كل مُربٍّ وأب وأم وكل مدرسة من ساعات قليلة بعد نهاية الاختبارات للطلاب والطالبات بعيدًا عن الرقابة والأهل؛ إذ إنها كفيلة بضياع وانحراف الكثير من الطلاب.
وقال الحمادي في حديثه لـ"سبق": يعيش أبناؤنا الطلاب هذه الأيام موسم الحصاد لعام دراسي كامل "ثلاثة فصول دراسية"، بذلوا فيها الجهد الكبير والتحصيل العلمي، واكتسبوا مهارات لخدمة دينهم ووطنهم الغالي.
وأضاف: الحذر ثم الحذر من هذه الفترة المهمة للطلاب، فترة الاختبارات.. ما الذي يحدث حال خروجهم من اختباراتهم في الصباح من اختلاطهم بقرناء سوء وغرباء، يأتون من كل صوب لاصطياد أبنائنا الطلاب، ويجرونهم لمواقع الفساد والممنوعات، مرة بالتفحيط واللعب بالسيارات، وتعريض حياتهم وحياة الناس للخطر، ومرة بالتحدي والمغامرة واستغلال حب الاكتشاف والتجربة للمراهقين، وتقديم الممنوعات والمخدرات بنصيحة شيطانية على أنها تساعدك على المذاكرة والحفظ للاختبارات.
وأردف: وقد ترصد الجهات الأمنية في كل عام حالات تزايد الجريمة واستخدام المخدرات في هذه الفترة القصيرة من الاختبارات.. وكل هذا وأكثر يحدث بعيدًا عن رقابة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور.
وتابع: لا بد من تكاتف الجهود للحفاظ على أبنائنا الطلاب، ومرور هذه المرحلة الصعبة بأمان.. فالدور يقع على الأسرة أولاً بمتابعة أبنائهم، والحرص كل الحرص على عودتهم مباشرة بعد انتهاء الاختبارات، والتواصل معهم. وأيضًا هناك دور مهم للمدرسة والمعلمين في تفعيل المراقبة والمناوبة بعد خروج الطلاب، والحرص على تطبيقها، والتواصل مع الجهات الأمنية في حال رصد حالات أو أشخاص غرباء، يحاولون التقرب للطلاب. نسأل الله التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا الطلاب.