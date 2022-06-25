مستشار تربوي يحذِّر من ساعات ما بعد الاختبار: لا بد من تفعيل دور المدرسة والمعلمين رقابيًّا

وتابع: لا بد من تكاتف الجهود للحفاظ على أبنائنا الطلاب، ومرور هذه المرحلة الصعبة بأمان.. فالدور يقع على الأسرة أولاً بمتابعة أبنائهم، والحرص كل الحرص على عودتهم مباشرة بعد انتهاء الاختبارات، والتواصل معهم. وأيضًا هناك دور مهم للمدرسة والمعلمين في تفعيل المراقبة والمناوبة بعد خروج الطلاب، والحرص على تطبيقها، والتواصل مع الجهات الأمنية في حال رصد حالات أو أشخاص غرباء، يحاولون التقرب للطلاب. نسأل الله التوفيق والسداد والنجاح لأبنائنا الطلاب.