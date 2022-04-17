مستشار تربوي يشخّص حوادث التنمّر والعنف والمشاجرات بين طلاب المدارس.. ويضع الحلول عبر "سبق"

وعن الأسباب وطريقة علاج هذه الظاهرة والوقاية منها؟ أوضح الحمادي لـ"سبق" أن هناك أسبابًا مشتركة بين المدرسة والأسرة وأسلوب التربية الذي يتلقاه الطالب؛ فالأسرة وأساليب التربية الخاطئة لأبنائها يشكل تأثيرًا قويًا في العدوانية من خلال تغذيتهم لأبنائهم بمفاهيم خاطئة كأخذ حقه باستخدام اليد والضرب وأنه قوي وابن عائلة أو قبيلة لا أحد يستطيع المساس به من خلال إثارة العنصرية القبلية والتعصب.