مستشار تربوي يطالب "التعليم" بإعادة النظر في الدراسة خلال رمضان

طالَبَ المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي، وزارة التعليم بإعادة النظر والتقييم، للدراسة في شهر رمضان، مبررًا ذلك بأنه شهر عبادة وله خصوصيته الدينية والاجتماعية والأسرية؛ لا سيما مع وجود نظام الثلاث فصول الدراسية في التقويم الدراسي الجديد، فهناك معاناة للطلاب والطالبات وأسرهم، وكذلك المعلمون والمعلمات المغتربون، مع الدراسة التي ستستمر مدة طويلة إلى 24 من الشهر الفضيل.