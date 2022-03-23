مستشار تعليمي: لا تتساهلوا في "السحور".. تساعد في الحضور الذهني للطلاب في رمضان

نصح المستشار التربوي والتعليمي سالم الغامدي، الأسر بدعم أبنائهم الطلاب والطالبات نفسيًا وتهيئتهم للدراسة في رمضان والتأكيد عليهم أن الصيام فرصة لتقوية الإرادة في مواجهة التحديات بشكل قوي، وتساعدهم في مستقبل حياتهم ليتكيفوا ويتعاملوا مع المشكلات والمواقف بمرونة نفسية عالية.
وأكد على أولياء الأمور خلال حديث لقناة "الإخبارية" عن تحديد "التعليم" لتوقيت بداية اليوم الدراسي في رمضان بين 9 و10 صباحًا وفق النظام المرن؛ عدم التساهل في وجبة السحور وتناول طعام جيد ليساعد أبناءهم الطلبة في الحضور الذهني أثناء الحصص الدراسية إلى نهاية اليوم الدراسي، فضلًا عن تهيئة المناخ المناسب لهم، وتوفير قسط من الراحة لهم، إلى حين أذان المغرب وموعد الإفطار.
كما حث الأسر على تخصيص ساعة في المساء لأبنائهم لمذاكرة ومراجعة الدروس والمواد لتعويض الفاقد التعليمي.
وكانت وزارة التعليم اعتمدت توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هـ، في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات المملكة، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.
وحدّدت الوزارة بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ.
كما حددت الوزارة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر "تعليم الكبار" "الابتدائية، المتوسطة، الثانوية" من الساعة 9 مساءً، وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.
ومنحت وزارة التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.