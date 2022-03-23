مستشار تعليمي: لا تتساهلوا في "السحور".. تساعد في الحضور الذهني للطلاب في رمضان

وأكد على أولياء الأمور خلال حديث لقناة "الإخبارية" عن تحديد "التعليم" لتوقيت بداية اليوم الدراسي في رمضان بين 9 و10 صباحًا وفق النظام المرن؛ عدم التساهل في وجبة السحور وتناول طعام جيد ليساعد أبناءهم الطلبة في الحضور الذهني أثناء الحصص الدراسية إلى نهاية اليوم الدراسي، فضلًا عن تهيئة المناخ المناسب لهم، وتوفير قسط من الراحة لهم، إلى حين أذان المغرب وموعد الإفطار.