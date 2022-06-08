مستشار قانوني يستعرض خطورة "الجرائم المعلوماتية".. الجاهل والمتجاهل تحت طائلة المساءلة

وقال" المضياني" خلال ورشة العمل التي أقيمت عن بعد أمس بفرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك ممثلًا في تيماء، تحت عنوان "مخاطر الجرائم الإلكترونية": خطر هذه الجرائم له تأثيره على اقتصادات الدول وأمنها، ولذا نجد الدولة تكافح هذه الجريمة وتجرم مرتكبها؛ حيث تصل عقوبة السجن فيها لعشر سنوات، وبغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال كما في المادة السابعة من نظام الجرائم المعلوماتية.