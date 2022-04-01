مستشار مالي لـ"سبق": طبّق هذه النصائح خلال رمضان لتضمن توازن الإنفاق

وأردف "باشميل": لنتذكّر جميعاً أن السفرة المباركة هي التي تحوي كميات محدودة ننتهي منها أو من معظمها، ونحمد الله عليها، ولا يضر أن ينتهي صنف ونحن نرغب به، بل إن وصايا علماء التغذية تنصح بالقيام عن السفرة قبل الوصول إلى حد الامتلاء، ونعود أنفسنا وأسرنا أن نتناول ما تبقى من الأكل بقية الليل، ومن أكرم النعمة زادت لديه وتباركت.