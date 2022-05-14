مستشفى "الحبيب" بالقصيم يُنقذ طفلاً من عيوب خلقية بالمخ في عملية استغرقت 8 ساعات

تمكّن استشاريو جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، من إنقاذ حالة تُصنف عالية الخطورة لطفلٍ يبلغ من العمر 3 سنوات، يعاني عيوباً خلقية وتشوّهاً دماغياً نادراً، تسبّب له في حدوث نزيفٍ وتجلطٍ دموي شديد في منتصف الدماغ.. ذكر ذلك الدكتور ناجي مسعود؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، الحاصل على الزمالة الألمانية رئيس الفريق الطبي المعالج.
وأضاف د. مسعود أن الطفل وصل قسم الطوارئ وهو في غيبوبة تامة، محولاً من مستشفى آخر وموصلاً على أجهزة التنفس الصناعي، وفور استقباله تم إخضاعه لفحوصات مخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي، التي أوضحت وجود نزيف حاد في الفص الأيسر من الدماغ ناتج عن تشوّه خلقي نادر في أوردة وشرايين المخ (Arteriovenous Malformation)، الأمر الذي أدى إلى فقدان الطفل الوعي وتوسع حدقة عينيه، نظراً لكبر حجم النزيف والتكتل الدموي الدماغي.
وأشار الدكتور ناجي مسعود، إلى أنه تمّ اتخاذ قرار التدخل الجراحي العاجل، لإنقاذ الطفل ووضع حدٍ للنزيف القائم بالدماغ، في عملية جراحية استغرقت 8 ساعات متواصلة، تم فيها إجراء فتح صغير بالجمجمة وصولاً لمصدر النزيف وإيقافه، واستخدام تقنيات متطورة لإزالة كامل التشوّه الخلقي.
وصنّف د. ناجي، الحالة بأنها من الجراحات عالية الخطورة؛ نظراً لحالة الطفل الصحية، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح، ولله الحمد، حيث تم نقل الطفل إلى العناية المركزة لمدة يومين ومتابعته على مدار الساعة والاطمئنان على مؤشراته الحيوية، التي أبانت عن وجود تحسن كبير في حالته الصحية، حيث تم في اليوم الخامس إزالة أجهزة التنفس الاصطناعي، وبدأ الطفل في تحريك أطرافه بكل أريحية.
الجدير بالذكر أن تخصّص جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري يُعد واحداً من أكثر التخصّصات التي تحظى باهتمامٍ بالغٍ في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بهدف تقديم رعاية متكاملة للمرضى والمراجعين، تتضمّن التشخيص الدقيق للإصابات، من خلال مراكز أشعة تشخيصية عالية المستوى وكوادر طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً.