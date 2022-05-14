مستشفى "الحبيب" بالقصيم يُنقذ طفلاً من عيوب خلقية بالمخ في عملية استغرقت 8 ساعات

وصنّف د. ناجي، الحالة بأنها من الجراحات عالية الخطورة؛ نظراً لحالة الطفل الصحية، مشيراً إلى أن العملية تكللت بالنجاح، ولله الحمد، حيث تم نقل الطفل إلى العناية المركزة لمدة يومين ومتابعته على مدار الساعة والاطمئنان على مؤشراته الحيوية، التي أبانت عن وجود تحسن كبير في حالته الصحية، حيث تم في اليوم الخامس إزالة أجهزة التنفس الاصطناعي، وبدأ الطفل في تحريك أطرافه بكل أريحية.