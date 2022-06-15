مستشفى الحرث العام ينفِّذ فرضية التعامل مع اختطاف طفل من قسم الحضانة

وبعد فترة وجيزة تم القبض افتراضيًّا على خاطفة الطفل عن طريق حراس الأمن، وتسليمها للجهات المعنية. تبع ذلك إرسال ممرضة مختصة من قسم الحضانة لاستلام الطفل، ونقله إلى قسم الطوارئ لفحصه عن طريق أخصائي الأطفال المناوب قبل تسليمه للأم، التي كانت برفقة أخصائية اجتماعية منذ وقت التبليغ حتى مع نهاية الحادث.