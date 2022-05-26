مستشفى الدمام ينجح في إغلاق القناة الشريانية لطفل خديج يعاني من تسارع التنفس

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، بالتعاون مع مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بالدمام، في إجراء عملية "إغلاق القناة الشريانية السالكة بالطريقة المغلقة" لطفل خديج لم يتجاوز عمره 37 يوماً، ويزن أقل من 2 كيلو، ويعاني من تسارع في التنفس.
وكان الطفل بحاجة إلى التنفس الاصطناعي لفترة بسيطة، وبعدها كان على أجهزة مساعدته للتنفس، حيث يعاني من فتحة في القلب أثرت بدورها على التنفس والرئتين.
وإجراء الجراحة التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، فيما تتم الآن الملاحظة والعناية بالطفل في قسم العناية للأطفال الخدج في المستشفى، حيث تعد هذه العملية هي الثالثة من نوعها التي تتم خلال فترة قصيرة، من بينها اثنتان تمت داخل قسم العناية المركزة لحديثي الولادة، حيث إنها مجهزة لاستقبال مثل هذه العمليات وحققت نتائج متميزة ولله الحمد.
يذكر أن العملية تمت بمشاركة فريق تخدير الأطفال بولادة الدمام، ورئيس قسم التخدير واستشاري تخدير القلب بمركز سعود البابطين بالدمام، وفريق جراحة القلب بمركز سعود البابطين بالدمام، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام.