مستشفى الدمام ينجح في إغلاق القناة الشريانية لطفل خديج يعاني من تسارع التنفس

وإجراء الجراحة التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، فيما تتم الآن الملاحظة والعناية بالطفل في قسم العناية للأطفال الخدج في المستشفى، حيث تعد هذه العملية هي الثالثة من نوعها التي تتم خلال فترة قصيرة، من بينها اثنتان تمت داخل قسم العناية المركزة لحديثي الولادة، حيث إنها مجهزة لاستقبال مثل هذه العمليات وحققت نتائج متميزة ولله الحمد.