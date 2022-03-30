"مستشفى العيدابي" ينهي معاناة سيدة من ورم بالكبد

قالت صحة جازان إن فريقًا طبيًا بمستشفى العيدابي العام أنهى معاناة مريضة في العقد الخامس من العمر من ورم على الكبد، بعد إجراء عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وبينت أن المريضة حضرت إلى عيادة الجراحة بالمستشفى وهي تعاني من آلام مزمنة في البطن، وبعد إجراء التحاليل المخبرية والأشعة اللازمة تبين وجود ورم على الكبد؛ مما استدعى من الفريق الطبي إجراء عملية استكشافية للبطن جرى خلالها استئصال الورم والفص الأيسر للكبد، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
وبينت أن المريضة خضعت للمتابعة الطبية المكثفة بعد التدخل الجراحي، وتحسنت حالتها الصحية وغادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء ولله الحمد.
ويعد مستشفى العيدابي بجازان من المستشفيات الطرفية بسعة 50 سريرًا، وقد توسع في خدماته العلاجية، والتي ساعدت في إجراء العديد من العمليات الجراحية النادرة والمعقدة، والتي تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد .