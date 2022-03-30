"مستشفى العيدابي" ينهي معاناة سيدة من ورم بالكبد

قالت صحة جازان إن فريقًا طبيًا بمستشفى العيدابي العام أنهى معاناة مريضة في العقد الخامس من العمر من ورم على الكبد، بعد إجراء عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح.