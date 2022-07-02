"مستشفى القريع بني مالك" يستعد لموسم الحج بأكثر من 200 موظف وموظفة

وأكدت إدارة المستشفى أن الاستعداد على قدم وساق لاستقبال الزوار أثناء الإجازة الصيفية؛ حيث يتضاعف عدد المراجعين إلى أعداد كبيرة؛ علمًا بأن المستشفى يقع على الطريق السياحي- الباحة، وتكثر الحوادث المرورية في هذه الفترة، بالإضافة إلى القادمين من سكان المنطقة إلى منازلهم من كل المدن.