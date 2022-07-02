"مستشفى القريع بني مالك" يستعد لموسم الحج بأكثر من 200 موظف وموظفة

استعد مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بكامل طاقته البشرية والفنية وتجهيزاته الطبية، لتقديم الخدمات الصحية لأي طارئ -لا سمح الله- خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ، بأكثر من 200 موظف وموظفة وعامل من الكادر الطبي والإداري.
وجاءت الخطة الصحية، حسب بروتوكولات وزارة الصحة، لحالات الطوارئ والمرابطات خلال المواسم.
وأكدت إدارة المستشفى أن الاستعداد على قدم وساق لاستقبال الزوار أثناء الإجازة الصيفية؛ حيث يتضاعف عدد المراجعين إلى أعداد كبيرة؛ علمًا بأن المستشفى يقع على الطريق السياحي- الباحة، وتكثر الحوادث المرورية في هذه الفترة، بالإضافة إلى القادمين من سكان المنطقة إلى منازلهم من كل المدن.
وتم تجهيز سيارات الإسعاف لتنفيذ خطة الطوارئ والأزمات قبل وبعد موسم الحج، والتدخل السريع للتعامل مع الحالات ونقلها إلى المرافق الصحية، وتم تجهيز وحدة الخدمات الإسعافية بالمستشفى بعدد سيارتيْ إسعاف في حالات الحوادث خلال موسم الحج بالطريق السياحي الطائف- الباحة، بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي ببني مالك، والدفاع المدني بالقريع وحداد.