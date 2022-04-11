مستشفى القنفذة العام ينقذ يد مقيم من البتر

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى القنفذة العام، من إنقاذ يد مقيم تعرضت لقطع في أعلى الذراع.
وأوضح المتحدث باسم "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي لـ"سبق" أن المقيم أحضر لطوارئ المستشفى بنزيف حاد بذراعه نتيجة الإصابة، وتم التعامل معه من قبل الفريق الطبي المعالج.
وقال المتحمي: تم تقديم جميع الخدمات الصحية والإمكانات للتعامل مع حالته الحرجة، وتم إجراء عمليات عدة للمصاب لإعادة الشرايين والأوردة والأعصاب والعضلة.
وأضاف: تمت استعادة الدورة الدموية بشكل سليم، وما زال المقيم منومًا بالمستشفى يتلقى الرعاية الطبية المناسبة لحالته، ووضعه الصحي مستقر.
يُذكر أن مستشفيات صحة القنفذة أجرت 4,031 عملية جراحية متنوعة خلال العام ٢٠٢١م.