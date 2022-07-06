مستشفى الملك خالد يحذّر من خطر "سواطير" الأضاحي

يُذكر أن مستشفى الملك خالد بالخرج هو أحد منشآت تجمّع الرياض الصحي الأول، ويعمل على استقبال مختلف الحالات الإسعافية، من خلال وجود كوادر طبية مؤهلة ومدربة وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.