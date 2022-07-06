مستشفى الملك خالد يحذّر من خطر "سواطير" الأضاحي

حذّر مستشفى الملك خالد بالخرج من مخاطر سواطير الأضاحي، واستعرض إجراءات السلامة الواجب اتباعها عند ذبح الأضاحي.
وشدد على ضرورة وجود حقيبة الإسعافات الأولية قبل النحر؛ تحسباً للحالات الطارئة، وشرح كيفية التعامل مع الجروح البسيطة، والجروح العميقة والنزيف الحاد وأهمية نقل المصاب حينها إلى الطوارئ.
وأوضح مستشفى الملك خالد أن قسم الطوارئ يستقبل سنوياً حالات متعددة لإصابات مختلفة بجروح قطعية؛ غالبيتها في الأيدي والأرجل.
وشدد على خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة توخي الحيطة والحذر؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.
يُذكر أن مستشفى الملك خالد بالخرج هو أحد منشآت تجمّع الرياض الصحي الأول، ويعمل على استقبال مختلف الحالات الإسعافية، من خلال وجود كوادر طبية مؤهلة ومدربة وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.