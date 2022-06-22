مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف يعالج مريضة من أورام بالرحم

نجح فريق طبي متخصص في قسطرة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، وبالتعاون مع مستشفى النساء والولادة ومركز القلب، في إنهاء معاناة مريضة من أورام ليفية في الرحم تسبّبت لها في آلام شديدة وفقر دم.
وتم علاج المريضة عن طريق القسطرة بإغلاق الشرايين المغذية للورم بمادة مخصصة وبدون شقّ جراحي أو تخدير كامل، وبعد العملية غادرت المريضة متمتعة بصحة جيدة.
وفي سياق متصل، أوضحت "صحة الجوف" أن عدد عمليات قسطرة الأوعية الدموية التي أُجريت خلال الربع الثاني للعام 2022م، بلغ 22 عملية، فيما بلغ عدد حالات الأشعة التداخلية 47 حالة.