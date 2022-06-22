مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف يعالج مريضة من أورام بالرحم

وفي سياق متصل، أوضحت "صحة الجوف" أن عدد عمليات قسطرة الأوعية الدموية التي أُجريت خلال الربع الثاني للعام 2022م، بلغ 22 عملية، فيما بلغ عدد حالات الأشعة التداخلية 47 حالة.