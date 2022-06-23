مستشفى رنية يستقبل أولى طلائع حجاج اليمن ويقدم لهم الخدمات العلاجية والتثقيفية

قدم مستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف خدماته العلاجية والتثقيفية لأولى طلائع حجاج اليمن التي وصلت إلى محافظة رنية صباح اليوم .
وكان في استقبالها في استراحة الحجاج والمسافرين بمحافظة رنية مدير مستشفى رنية راحج السبيعي والذي أشار إلى المستشفى يقدم خدماته لضيوف الرحمن من خلال عملية التواصل المباشر مع الحجاج؛ لتوصيل الرسائل الصحية التوعوية لهم عن الوقاية من الأمراض وكيفية اتباع السلوك الصحي الصحيح طيلة فترة وجودهم، بالإضافة إلى وجود عيادة لتقديم الخدمات العلاجية.
وأوضحت صحة الطائف ؛ أن الخدمات التي تقدم للحجاج تتركز في مواقع مختلفة ابتداءً من نقطة الحجاج برنية وميقاتي السيل الكبير ووادي محرم ومطار الطائف الدولي ونقطة الفرز بالبهيتة.