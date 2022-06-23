مستشفى رنية يستقبل أولى طلائع حجاج اليمن ويقدم لهم الخدمات العلاجية والتثقيفية

وكان في استقبالها في استراحة الحجاج والمسافرين بمحافظة رنية مدير مستشفى رنية راحج السبيعي والذي أشار إلى المستشفى يقدم خدماته لضيوف الرحمن من خلال عملية التواصل المباشر مع الحجاج؛ لتوصيل الرسائل الصحية التوعوية لهم عن الوقاية من الأمراض وكيفية اتباع السلوك الصحي الصحيح طيلة فترة وجودهم، بالإضافة إلى وجود عيادة لتقديم الخدمات العلاجية.