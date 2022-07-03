مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يطلق خدمة مراقبة المرضى والإنذار الذكي عبر تقنية "RACE"

ولفت إلى أن المجموعة تتجه وبقوة نحو تعزيز استخدام الطب الاتصالي والمراقبة عن بُعد، وتطبيق أحدث التقنيات الطبية والاستفادة من الثورة الرقمية، كامتداد للبرامج التي تم إطلاقها سابقاً، والتي من أبرزها برنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بعد Tele- cardiology، برنامج Tele stroke Program للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية، وفريق التدخل السريع RRT للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وبفضل من الله أسهمت هذه البرامج في إنقاذ حياة وسلامة الكثير من المرضى.