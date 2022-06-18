مستشفى "سليمان الحبيب" بالسويدي ينظم ورشتَي عمل عن مناظير "الرحم والجراحة"

وقال الدكتور سمير سندي المدير الطبي للمستشفى: إن الورشتين تنظمان بالتعاون مع الجمعية السعودية لصحة المرأة، وتناقش الأولى التي تعقد في 24 يونيو الجاري، أساسيات استخدام مناظير الرحم، وآخر مستجداتها، والأسباب الطبية لإجراء المنظار الرحمي وعمليات اليوم الواحد، ولاسيما أن بعض الحالات يتم تشخيصها بوجود لحميات أو أورام ليفية أو التصاقات بالرحم، وتتم إزالتها باستخدام المنظار الرحمي.