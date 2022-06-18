مستشفى "سليمان الحبيب" بالسويدي ينظم ورشتَي عمل عن مناظير "الرحم والجراحة"

ينظم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، ورشتي عمل؛ الأولى عن "منظار الرحم التشخيصي"، والأخرى تناقش "المبادئ الأساسية لجراحة المناظير"؛ وهي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع "8" ساعات تدريبية لكل ورشة على حدة، ويشارك في الورشتين متخصصون من وزارة الصحة، وجامعة الملك سعود، ومستشفيات المجموعة.
وقال الدكتور سمير سندي المدير الطبي للمستشفى: إن الورشتين تنظمان بالتعاون مع الجمعية السعودية لصحة المرأة، وتناقش الأولى التي تعقد في 24 يونيو الجاري، أساسيات استخدام مناظير الرحم، وآخر مستجداتها، والأسباب الطبية لإجراء المنظار الرحمي وعمليات اليوم الواحد، ولاسيما أن بعض الحالات يتم تشخيصها بوجود لحميات أو أورام ليفية أو التصاقات بالرحم، وتتم إزالتها باستخدام المنظار الرحمي.
وتتناول الورشة الثانية "المبادئ الأساسية لجراحة المناظير" التي تنظم في الأول من يوليو القادم عن كيفية استخدام المعدات المتطورة واكتساب الخبرة العملية في مبادئ جراحة المناظير، وعمليات إزالة الأورام وكي بطانة الرحم لعلاج النزيف الرحمي، وعمليات اليوم الواحد.
وأضاف سندي أن الورشتين تتضمنان جانبًا تدريبيًّا وعمليًّا للأطباء على استعمال الأدوات والمناظير المختلفة لرفع كفاءتهم، باستخدام أحدث الوسائل والأجهزة، لمحاكاة عمليات مثل الحمل خارج الرحم، وتكيسات المبايض وعمليات الجراحة، بالإضافة إلى تدريبات تطبيقية لاستخدام المنظار الرحمي.
وأوضح أن الورشتين تستهدفان نقل الخبرات والتجارب وآخر المستجدات لأطباء وطبيبات تخصص النساء والولادة، خصوصًا أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا في استخدامات المناظير التشخيصية أو الجراحية في تخصص النساء والولادة؛ نظرًا لمزاياها المتعددة، مقارنة بالأسلوب التقليدي الذي يعتمد على فتح البطن، ولكنها تحتاج لدقة متناهية وخبرة مهنية عالية من الطبيب.
وأشار سندي إلى أن انعقاد الورشتين يأتي في إطار جهود المجموعة في اتجاه تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وتزويدهم بالمهارات العملية والنظرية التي تعينهم على تقديم أداء أفضل، وصولًا إلى توفير خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير، للمرضى والمراجعين.
وفي الختام دعا الأطباء الراغبين في الالتحاق بأي من الورشتين الاتصال على الرقم 0507852437 للتسجيل.