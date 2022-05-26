مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ سبعينيًّا من انسداد حاد بشرايين القلب

وأضاف أنه تم إدخال المريض مباشرة إلى غرفة الإنعاش القلبي، ومنحه الأدوية التحفظية اللازمة، ومن ثم تركيب مضخة قلبية تساعد في رفع الضغط وتنظيم ضربات القلب. وبعد استقرار الحالة أجريت له قسطرة استكشافية وعلاجية، تم فيها إزالة الضيق والانسدادات عبر فتح للشريان وإزالة مضخة القلب والمنظم، وتركيب دعامة متطورة لتأمين مرور الدم بسلاسة إلى القلب، وكل ذلك تم -بحمد الله- في وقت قياسي لم يتجاوز 50 دقيقة من لحظة وصول المريض للمستشفى؛ إذ إن هذا يتماشى مع المعايير العالمية في التعامل مع مثل هذه الحالات ويقدر بأقل من 90 دقيقة.