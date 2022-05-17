مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة "سبعينية" من أورام سرطانية بالمبيض والبطن

وفي الختام، أكد الدكتور سمير سندي، أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، مشيراً إلى أن حالة المريضة تحسنت وقد انتهت لديها الأعراض السابق ذكرها، وخرجت من المستشفى بعد أن تلقت خدمة طبية على مدار 7 أيام، مشيداً بالجهود المبذولة للفريق الطبي المعالج من استشاريي الأورام وفرق التخدير والعناية المركزة (I.C.U)، ودورهم المميز في معالجة تلك الحالات المعقدة.