مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة "سبعينية" من أورام سرطانية بالمبيض والبطن

نجح فريق طبي متخصص في جراحات الأورام بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، وبعملية معقدة ودقيقة جداً استمرت 9 ساعات، في استئصال أورام سرطانية منتشرة أسفل البطن لمريضة سبعينية، وتكللت العملية الجراحية بالنجاح وتماثلت المريضة للشفاء، ولله الحمد.
وقال الدكتور سمير سندي المدير الطبي بالمستشفى، إن المريضة حضرت للمستشفى تشكو معاناتها اليومية من آلام حادة أسفل البطن وانتفاخ شديد ونزيف وعدم القدرة على أداء مهامها اليومية، وعليه قام الفريق الطبي المعالج بإخضاعها للفحص السريري وإجراء التحاليل المخبرية وأشعة التصوير المقطعي (C.T Scan)، علاوة على إجراء عملية منظار تشخيصي وأخذ عيّنات من الورم البطني.
وأوضح الدكتور سمير سندي، أن النتائج أبانت وجود انتشار واسع لأورام سرطانية من نوع "High Grade Ovarian Cancer" في منطقة المبيضين والأمعاء وجدار البطن وتجمع كبير للسوائل، وعقب اجتماع الفريق الطبي ودراسة التاريخ المرضي ومعطيات النتائج، تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي، حيث تم التحضير لإجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال تلك الأورام مع تطبيق تقنية "الكيماوي المسخن HIPEC".
وقال المدير الطبي بالمستشفى إن العملية تعد من الجراحات الدقيقة جداً واستغرقت 9 ساعات متواصلة، حيث تم فيها استئصال كامل الأورام السرطانية من 13 منطقة داخل البطن والمبيضين، وبعد التنظيف والتأكد من إزالة الأورام كافة، تم وضع الكيماوي داخل البطن مع رفع درجة حرارته لقتل أي خلايا سرطانية والحد من انتشارها مرة أخرى بالمستقبل.
وفي الختام، أكد الدكتور سمير سندي، أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، مشيراً إلى أن حالة المريضة تحسنت وقد انتهت لديها الأعراض السابق ذكرها، وخرجت من المستشفى بعد أن تلقت خدمة طبية على مدار 7 أيام، مشيداً بالجهود المبذولة للفريق الطبي المعالج من استشاريي الأورام وفرق التخدير والعناية المركزة (I.C.U)، ودورهم المميز في معالجة تلك الحالات المعقدة.