مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة "ستيني" من تضخم قياسي للبروستات

وقال الدكتور مهند عبدالله الحربي استشاري جراحة المسالك البولية، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريض حاول العلاج في أكثر من مستشفى دون الوصول إلى حل أو علاج لوضعه الصحي، واصفين له بعض الأدوية فقط لتسهيل عملية التبول أو التدخل بالفتح الجراحي، الأمر الذي أدى إلى تأخر المريض في العلاج لرغبته في تفادي مضاعفات عمليات الفتح الجراحي التقليدي.