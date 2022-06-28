مستشفى سليمان الحبيب يُجري أول عملية زراعة مِفْصل صناعي "معكوس" للكتف

وأشار رئيس الفريق الطبي إلى أنه بعد دراسة نتائج الفحوصات والتاريخ المرضي، تم اتخاذ القرار بإجراء عملية جراحية لزراعة مفصل صناعي "معكوس" للكتف؛ موضحًا أن هذه العملية استغرقت 5 ساعات وهي الأولى من نوعها بمنطقة القصيم، وتعد من الجراحات المعقدة، وتم فيها تنظيف محيط المفصل القديم من التكلسات والزوائد العظمية المسببة للاحتكاكات، ومن ثم تركيب المفصل الصناعي الجديد المصنوع من مادة الكوبلات والكروم، والذي يتميز بجودته العالية ويساعد في تحقيق المرونة الكاملة للمفصل ومجال أكبر من الحركة والأريحية.