مستشفى سليمان الحبيب يعيد الحركة لشاب أصيب بالشلل بعد تعرضه لحادث مأساوي

وأضاف الدكتور "النبهان"، أن الفريق الطبي تَوافق على خطة علاجية مدروسة تَضمنت إجراء عمليتين؛ حيث تم في الأولى إصلاح كسر العمود الفقري وتثبيت فقرات الظهر، وتحرير النخاع الشوكي، ورفع الضغط عنه، وتعديل مساره، وفي العملية الأخرى تمت معالجة الترقوة وكسر الركبة، وتكللت العمليتان -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث بدأت حالته الصحية في التحسن بنسق تدريجي طوال فترة التنويم، التي استمرت لنحو "40" يومًا، استطاع بعدها التحرك مشيًا على قدميه، قبل أن يستعيد كامل قدرته على الحركة ويعود إلى عمله وحياته الطبيعية بعد تلقيه لبرنامج علاج طبيعي مكثف، وأضاف د.النبهان أن التشخيص الدقيق والسريع والتدخل الجراحي المبكر، يمثل عاملًا أساسيًّا في نجاح عمليات إصابات الحوادث، ودرجة وسرعة تشافي المصابين؛ مشيرًا إلى أن هذه الحالة تم تشخيص إصابتها وإجراء العملية لها في نفس اليوم الذي وصل فيه إلى المستشفى.