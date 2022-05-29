مستشفى سليمان الحبيب ينقذ حياة "سيدتين" بتقنية "ECMO" الحديثة

وقال الدكتور فهد بن عبدالله الحماد استشاري العناية المركزة: الحالة الأولى لسيدة ثلاثينية أُسعفت إلى طوارئ المستشفى، وتوقف قلبها بمجرد وصولها؛ فتم إنعاشها وتحويلها إلى العناية المركزة، ثم وُضعت على جهاز التنفس الصناعي؛ إلا أن نسبة الأكسجين في دمها لم ترتفع إلى المستويات المطلوبة، وعانت أيضًا من هبوط حاد في القلب وفي وظائف التنفس، بالإضافة إلى حموضة شديدة في الدم. وتواصلت معاناتها مع هذه الأعراض بالرغم من دعم القلب والتنفس بجرعات عالية من الأدوية والأكسجين، فوضعت المريضة على الإيكمو لمدة "5" أيام، وبدأت حالتها الصحية في التحسن؛ حيث استعاد القلب نشاطه تدريجيًّا وقدرتها على التنفس؛ الأمر الذي انعكس إيجابًا على معدلات الأكسجين في دمها، وقبلها كانت قد استعادت وعيها بالكامل ولله الحمد.