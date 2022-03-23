مستشفى سليمان الحبيب ينقذ خمسينية مصابة بالتهاب العضلة القلبية الحاد باستخدام تقنية "ECMO"

وأكد د.الحجيلي أنه بعد استخدام تقنية "ECMO"، بدأ التحسن التدريجي للوظائف الحيوية بمرور الأيام الـ10 الأولى، ولله الحمد تم إزالة أجهزة التنفس الصناعي وجهاز الإيكمو. وإعادة إجراء تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية، الذي أبان عودة كفاءة عضلة القلب ووظائف البطين الأيسر وكذلك الكلى إلى المستوى الطبيعي.

وفي الختام قال الدكتور وسام الحجيلي إن المريضة حُوّلت بعد نجاح العلاج من العناية الفائقة إلى جناح التنويم، وعادت إلى منزلها بعد انتهاء الأعراض السابق ذكرها ولله الحمد.