مستشفى سليمان الحبيب ينقذ خمسينية مصابة بالتهاب العضلة القلبية الحاد باستخدام تقنية "ECMO"

استقبل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، سيدة في العقد الخامس من العمر، وصلت لقسم الطوارئ بالمستشفى، تشكو من انخفاض في ضغط الدم وأعراض تنفسية حادة، والآم صدرية شديدة، صاحَبَها ارتفاع في ضربات القلب؛ ذكَر ذلك الدكتور وسام الحجيلي استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية الحاصل على البورد والزمالة الأمريكية والكندية.
وأضاف أن الفريق الطبي بالطوارئ فور وصول المريضة، أخضعها للكشف الطبي الأولي، وأوضحت النتائج وجود ارتفاع في المستشعرات الالتهابية وازدياد في نسبة أنزيم القلب النوعي المعروف باسم (التروبونين).. وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية واستدعاء استشاريي أمراض القلب لإجراء التشخيصات اللازمة وتقييم حالة المريضة.
وأشار الدكتور "الحجيلي" بعد معاينة المريضة سريريًّا وإجراء التحاليل المخبرية وفحوصات الموجات الصوتية على القلب وتصوير الشرايين التاجية، أن النتائج أوضحت وجود تدهور في وظيفة البطين الأيسر القلبي الانقباضي، وخلل في حركة جدار البطين الأيسر، وكذلك علامات تأذي الكلية والكبد نتيجة نقص أكسجين الدم الشرياني، وعدم الاستجابة للأدوية الرافعة للضغط. وبناءً على معطيات النتائج، تم التحضير لإجراء طبي بالقسطرة القلبية استكشافي وعلاجي، ومعاينة الشرايين التاجية للتأكد من عدم وجود أية تضييقات بالشرايين قد تؤدي لضعف عضلة القلب، كما تم تركيب مضخة في الشريان الأبهر.
وعن نتائج القسطرة والتصوير القلبي قال الدكتور الحجيلي إن الشرايين التاجية طبيعية ولله الحمد؛ ولكن المريضة مصابة بمرض يُعرف بالتهاب عضلة القلب الحاد، وهو ما برر عدم استجابتها للأدوية الداعمة للضغط والمضخة. وعليه قام الفريق الطبي بوضع خطة لاستخدام تقنية "ECMO"، المختصة بعلاج المرضى المصابون بالصدمة والقصور في عدة أعضاء حيوية بالجسم، وتهدف هذه التقنية لتأمين الأكسجة لأعضاء الجسم.
وأكد د.الحجيلي أنه بعد استخدام تقنية "ECMO"، بدأ التحسن التدريجي للوظائف الحيوية بمرور الأيام الـ10 الأولى، ولله الحمد تم إزالة أجهزة التنفس الصناعي وجهاز الإيكمو. وإعادة إجراء تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية، الذي أبان عودة كفاءة عضلة القلب ووظائف البطين الأيسر وكذلك الكلى إلى المستوى الطبيعي.
وفي الختام قال الدكتور وسام الحجيلي إن المريضة حُوّلت بعد نجاح العلاج من العناية الفائقة إلى جناح التنويم، وعادت إلى منزلها بعد انتهاء الأعراض السابق ذكرها ولله الحمد.