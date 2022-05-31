مستشفى سليمان الحبيب يُنهي معاناة خمسينية مهدّدة بالشلل نتيجة ورم بالعمود الفقري

وفي الختام، أكد الدكتور مارون أبو ناضر؛ أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، حيث تم استئصال كامل الورم من العمود الفقري والقفص الصدري، مشيراً إلى أنه تمت معاينة المريضة بعد 24 ساعة من العملية، وتبين اختفاء الآلام وتنميل الساقين والعمود الفقري والصدر ووجود تحسن كبير، مؤكداً أن المريضة خرجت بعد 5 أيامٍ من المستشفى وهي بصحة ممتازة بعد أن استطاعت الوقوف والمشي دون آلام.