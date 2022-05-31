مستشفى سليمان الحبيب يُنهي معاناة خمسينية مهدّدة بالشلل نتيجة ورم بالعمود الفقري
نجح فريق جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 55 عاماً، كانت تشكو منذ سنوات الغثيان وتنميلاً حاداً في الجهة اليسرى لكلتا الساقين وصولاً للعمود الفقري وعدم القدرة على المشي والحركة.
ذكر ذلك الدكتور مارون أبو ناضر؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب، الحاصل على البورد الفرنسي وشهادة الاختصاص في المناظير الجراحية، الذي أضاف أنه وقت وصول المريضة للمستشفى، تم الاطلاع على تاريخها المرضى وإخضاعها لفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي.
وقال الدكتور أبو ناضر؛ إن نتائج الفحوصات أبانت وجود ورم من النوع الليفي بطول 4 سم متمركز في الفقرة السابعة من العمود الفقري ومتداخل مع الأعصاب، مسبباً ضغطاً شديداً على النخاع الشوكي، وهو الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى الإصابة بالشلل التام -لا سمح الله- في حال إذا تأخرت المريضة في العلاج.
وأفاد الدكتور أبو ناضر؛ بأن الفريق الطبي المكوّن من جرّاحي المخ والأعصاب والعمود الفقري والقلب والتخدير، اتخذوا القرار بأهمية التدخل الجراحي العاجل، للحيلولة دون حدوث مزيدٍ من المضاعفات، مشيراً إلى أن العملية استغرقت 4 ساعات تحت التخدير العام، وتمت فيها الاستعانة بطاولة (Jackson Table) مصممة خصيصاً لتلك العمليات وتقنيات جراحة المنظار المجهرية (Pentero)، إضافة إلى استخدام آلات وأجهزة خاصة تعرف باسم (Sonopet Ultra Sonic Aspirator)، التي تعمل على إحداث اهتزاز لخلايا الورم وخلخلته وسحبه من مكانه دون تحريك النخاع الشوكي والشرايين الدقيقة بداخله، وذلك لتفادي حدوث الجلطات والشلل الدائم.
وفي الختام، أكد الدكتور مارون أبو ناضر؛ أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، حيث تم استئصال كامل الورم من العمود الفقري والقفص الصدري، مشيراً إلى أنه تمت معاينة المريضة بعد 24 ساعة من العملية، وتبين اختفاء الآلام وتنميل الساقين والعمود الفقري والصدر ووجود تحسن كبير، مؤكداً أن المريضة خرجت بعد 5 أيامٍ من المستشفى وهي بصحة ممتازة بعد أن استطاعت الوقوف والمشي دون آلام.