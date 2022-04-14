مستشفى صامطة العام يجتاز معايير اعتماد "سباهي"

وأكد أن المستشفى حريص على تطبيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمستفيدين، والعمل على مواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثة تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وفق ما نحظى به من دعم سخي وتوجيهات، واستكمال لأهداف رؤية 2030.