مستشفى صامطة العام يجتاز معايير اعتماد "سباهي"

اجتاز مستشفى صامطة العام معايير اعتماد "سباهي" الصادر عن المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، من خلال تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.
وقال مدير المستشفى الأخصائي يحيى حمد مهدي: إن هذا الاعتماد تم بفضل الله ثم بدعم وتوجيهات المدير العام الشؤون الصحية بالمنطقة عبد الرحمن بن دبي الحربي.
وقدم شكره لمساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الصحي الدكتور عواجي النعمي، على دعمه اللامحدود في سبيل الحصول على هذا الاعتماد.
وأضاف "مهدي" أن هذا الاعتماد سيمثل دافعًا لكل منسوبي المستشفى للمضي قدمًا نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر في الأداء.
وأكد أن المستشفى حريص على تطبيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمستفيدين، والعمل على مواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثة تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وفق ما نحظى به من دعم سخي وتوجيهات، واستكمال لأهداف رؤية 2030.