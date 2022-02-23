"مستشفى ظلم" يحتفل بـ"يوم التأسيس".. هدايا وزيارات وعبارات وطنية

احتفل مستشفى ظلم العام بصحة الطائف، بـ"يوم التأسيس" صباح اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مركز ظلم ناصر بن لؤي، ومدير مستشفى ظلم العام الصيدلي نبيه الذيابي.

وزيّنت الهوية البصرية لهذه المناسبة الوطنية، أقسام المستشفى، والشاشات الإعلانية؛ فيما قدّم رئيس المركز ومدير المستشفى، الورود والهدايا التذكارية للمنومين والزوار ومنسوبي المستشفى.

وتأتي هذه الاحتفالية، احتفاء بهذه المناسبة، التي تمثل الاعتزاز بتاريخ الوطن، وتوثيق مسيرة قادته وشعبه الذي يعتز ويفخر بالعمق التاريخي للدولة السعودية، وتوثيق تاريخها العريق الراسخ في جذور التاريخ منذ أكثر من ثلاثة قرون.