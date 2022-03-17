مستشفى قوى الأمن بالرياض يستخرج حصوات من الغدد اللعابية باستخدام "المنظار والجراح الآلي"

وأوضح "الثبيتي" أن عملية إزالة الحصوات التقليدية "الشق الجراحي" تصاحبها خطورة عالية، نظراً لموقع الغدد اللعابية وقربها من الشرايين والأوردة في العنق والوجه والعصب السابع الذي يغذي عضلات الوجه، حيث يتم استئصال الغدد بالكامل، إضافة إلى ما تسببه من مضاعفات وآلام وربما التهابات ونزيف، فيما تتميز عملية إزالة الحصوات باستخدام المنظار والروبوت بالمحافظة على الغدة واستمرارها في عملها، وتقليل فترة التنويم في المستشفى، إضافة إلى مستويات الأمان العالي.