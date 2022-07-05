مستشفى "منى الوادي" بـ١٥ عيادة و١٦٠ سريرًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وتبلغ السعة السريرية لمستشفى منى الوادي 160 سريرًا، ويضم قسم الطوارئ بالمستشفى 24 سريرًا، و6 أسرّة للإنعاش القلبي الرئوي، و4 أسرّة لحالات الاشتباه في الأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 4 أسرّة للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة 25 سريرًا.