مستشفى ينبع العام يرفع طاقة الطوارئ الاستيعابية إلى 26 سريرًا

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن قسم الطوارئ في مستشفى ينبع العام يضم طواقم طبية متخصصة، بالإضافة إلى الطواقم الإدارية والفنية المساندة التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية، منوهًا بأن القسم يضم الاستقبال وفرز الحالات والكشف السريع والعناية الفائقة والعزل التنفسي والصيدلية والمناطق المخصصة لاستقبال الحالات الصفراء والخضراء والحمراء وأشعة ومختبر وغيرها من الوحدات ذات العلاقة ويستقبل الحالات الشديدة ومتوسطة الخطورة.