مستشفى ينبع العام يرفع طاقة الطوارئ الاستيعابية إلى 26 سريرًا

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن رفع الطاقة الاستيعابية لطوارئ مستشفى ينبع العام في النطاق الصحي الرابع إلى 26 سريرًا جهزت بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة حيثُ بلغ عدد الأسرة الجديدة 6 أسرة ليصل الإجمالي إلى 26 سريرًا.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن قسم الطوارئ في مستشفى ينبع العام يضم طواقم طبية متخصصة، بالإضافة إلى الطواقم الإدارية والفنية المساندة التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية، منوهًا بأن القسم يضم الاستقبال وفرز الحالات والكشف السريع والعناية الفائقة والعزل التنفسي والصيدلية والمناطق المخصصة لاستقبال الحالات الصفراء والخضراء والحمراء وأشعة ومختبر وغيرها من الوحدات ذات العلاقة ويستقبل الحالات الشديدة ومتوسطة الخطورة.