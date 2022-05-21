مستشفيات "سليمان الحبيب" تحصل على الاعتماد الدولي للجمعية الأمريكية HIMSS

ويُعد هذا الاعتماد أعلى التصنيفات الدولية للمستشفيات والذي يعكس المستوى المتقدم لجودة الرعاية الصحية المقدمة للمراجعين وتحسين تجربة المرضى، وكذلك قدرة المجموعة على إتاحة كافة الخدمات بشكل رقمي تام بعيداً عن التعاملات الورقية، عبر تطبيق نظام "VIDA" الذي يعد من الأنظمة التقنية المبتكرة، لإدارة كافة الإجراءات الطبية في مختلف مراحل تقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى التحقق من آلية تلقي الأدوية وكمياتها والتحكم في الوصفات الطبية، وتحديد ما إذا كانت تتعارض مع الأمراض أو الحساسية لدى المريض.