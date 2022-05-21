مستشفيات "سليمان الحبيب" تحصل على الاعتماد الدولي للجمعية الأمريكية HIMSS

في إنجازٍ جديدٍ يُضاف لإنجازات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، حصلت مستشفيات سليمان الحبيب على تصنيف المستوى السابع HIMSS EMRAM Stage 7، وهو أعلى تصنيف لنظم اعتماد الملف الصحي الإلكتروني الخاص بالرعاية الصحية للمستشفيات، من الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية "HIMSS".
وحققت جميع مستشفيات المجموعة «العليا - الريان - التخصصي - السويدي - القصيم - الخُبر» رقماً قياسياً في تطبيق كافة المعايير المعتمدة للمستوى السابع، والمتمثلة في الخدمات الطبية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات المطبقة في الملفات الطبية، وكذلك تطبيق الأجهزة الذكية الذي يسهّل الوصول لأكثر من 100 خدمة من خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين منه، إضافة إلى تحليل البيانات ومقومات السلامة المتطورة.
ويُعد هذا الاعتماد أعلى التصنيفات الدولية للمستشفيات والذي يعكس المستوى المتقدم لجودة الرعاية الصحية المقدمة للمراجعين وتحسين تجربة المرضى، وكذلك قدرة المجموعة على إتاحة كافة الخدمات بشكل رقمي تام بعيداً عن التعاملات الورقية، عبر تطبيق نظام "VIDA" الذي يعد من الأنظمة التقنية المبتكرة، لإدارة كافة الإجراءات الطبية في مختلف مراحل تقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى التحقق من آلية تلقي الأدوية وكمياتها والتحكم في الوصفات الطبية، وتحديد ما إذا كانت تتعارض مع الأمراض أو الحساسية لدى المريض.
يأتي هذا الاعتماد امتداداً لعديد من الإنجازات المتمثلة في الحصول على الشهادات والجوائز المحلية والدولية، التي من أبرزها شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وجائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة التميز من مركز الاعتماد والتميز الأمريكي SRC.
جديرٌ بالذكر أن نظام فيدا VIDA للملفات الإلكترونية، مقدمٌ من شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات Cloud Solutions، وهو برنامج ذكي ومتكامل يعمل على إدارة خدمات المرضى والإجراءات الإكلينيكية والطبية وإتاحة كافة البيانات والمعلومات الطبية، وتم اعتماده في جميع مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مما أسهم في استيفاء كافة الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على المستوى السابع HIMSS Stage 7.