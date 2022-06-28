10 مستشفيات و82 مركزاً صحياً بتجمُّع مكة المكرّمة تعلن جاهزيتها لموسم الحج

أعلن تجمُّع مكة المكرّمة الصحي جاهزيته لموسم الحج، باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية تشرف عليها وزارة الصحة.
وأنهت 10 مستشفيات و82 مركزاً صحياً الاستعدادات كافة لتنفيذ الخطط المعدة لموسم الحج والتعامل مع الحالات كافة وفق الإجراءات وآلية الصحية المتبعة في خطة الموسم.
وتعمل ثلاثة مراكز طوارئ الحرم ومستشفى طوارئ الحرم ومستشفى أجياد للطوارئ كمنظومات داخل وجوار المسجد الحرام على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل لتقديم الخدمات على مدار الساعة بجودة واتقان عالٍ.
وسخّر التجمُّع الإمكانات كافة لتجهيز الكوادر المدربة والاحتياجات المطلوبة ورفع من أسرّة وجاهزية غرف العنايات الحرجة لمواكبة أي طارئ -لا سمح الله- إضافة إلى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وفقاً لمعايير وزارة الصحية.
ويتم العمل بطريقة سلسة وانسيابية عالية بين جميع المراكز والمستشفيات التابعة للتجمُّع الصحي بمكة المكرّمة لتقديم الخدمات الصحية بينهم، بحيث يتم قبول الحالات ونقلها بين المستشفيات بحسب الحالة الطبية بأسرع الطرق لضمان تقديم الرعاية الصحية في الوقت المناسب.
وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية المستشفى المتخصّص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية، حيث يتم نقل الحالات لها وفق الوقت المحدّد عالمياً للتعامل مع الجلطات وبأسرع الطرق من خلال إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالتجمع الصحي بمكة المكرّمة.
وتقوم مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل ومستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام ومستشفى ابن سينا ومستشفى أجياد ومستشفى الولادة والأطفال ومستشفيات قطاع شمال مكة (خليص - الكامل) بالتعامل مع جميع الحالات من خلال أقسام الطوارئ المجهزة بكامل التجهيزات للتعامل مع الحالات الطارئة التي تحتوي على وحدات مجهزة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
وأكّد الرئيس التنفيذي المكلّف للتجمُّع الصحي بمكة المكرّمة الدكتور حاتم العمري، جاهزية الخدمات الصحية في مكة المكرّمة، ومتابعتها بشكل حثيث، من مقام وزارة الصحة، وفق الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتقديم رعاية صحية متكاملة ترقى لتطلعات ضيوف وزوّار بيت الله الحرام.