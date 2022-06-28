10 مستشفيات و82 مركزاً صحياً بتجمُّع مكة المكرّمة تعلن جاهزيتها لموسم الحج

وأكّد الرئيس التنفيذي المكلّف للتجمُّع الصحي بمكة المكرّمة الدكتور حاتم العمري، جاهزية الخدمات الصحية في مكة المكرّمة، ومتابعتها بشكل حثيث، من مقام وزارة الصحة، وفق الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتقديم رعاية صحية متكاملة ترقى لتطلعات ضيوف وزوّار بيت الله الحرام.