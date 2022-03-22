مستفيدون من مبادرة توطين عقود التشغيل: إنتاجيتنا ارتفعت في سوق العمل

من جهته، بيّن أحد مستفيدي المبادرة، عبدالمجيد العنزي، أنها اختصرت عليه شوط طويل في رحلة البحث عن عمل، لافتًا إلى أنه التحق بالعمل عن طريق المبادرة منذ 12 شهرًا، كما استفاد من عدد من البرامج التدريبية التي قدمتها المبادرة.