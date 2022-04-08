مستفيد من "سكني": حصلت على فيلا بـ 646 ألفاً في الرياض

وتطرقت الحلقة للزيادة الحاصلة في المعروض العقاري السكني من خلال التوسع في تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة التي تطورها الوطنية للإسكان (NHC)؛ ما أسهم في نمو أعداد الوحدات من نحو 22 ألف وحدة بيع على الخارطة خلال الأعوام 2010 - 2015، لتصل إلى 180 ألف وحدة خلال الفترة من 2016 - 2021.