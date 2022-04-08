مستفيد من "سكني": حصلت على فيلا بـ 646 ألفاً في الرياض

استعرضت حلقة برنامج "وعد"، الذي يسلط الضوء على برامج رؤية المملكة 2030 وما حققته من مستهدفات خلال الفترة الماضية، منذ إطلاق الرؤية حتى الآن، عديداً من الإنجازات المتحققة في قطاع الإسكان، وكان أبرزها توفير الوحدات السكنية بأسعارٍ مناسبة للمستفيدين من الأسر.
وتحدّث أحد المواطنين المشاركين في الحلقة عن كيفية حصوله على فيلا سكنية بسعر 646 ألف ريال في الرياض.
واستعرضت الحلقة جهود منظومة الإسكان في رفع نسبة التملك السكني من 47 % إلى 62 % خلال 4 سنوات، والقضاء على قوائم الانتظار للحصول على الدعم السكني من 15 سنة في السابق نتيجة تكدس الطلبات المقدمة لصندوق التنمية العقارية إلى استحقاق فوري عبر منصة "سكني".
وتطرقت الحلقة للزيادة الحاصلة في المعروض العقاري السكني من خلال التوسع في تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة التي تطورها الوطنية للإسكان (NHC)؛ ما أسهم في نمو أعداد الوحدات من نحو 22 ألف وحدة بيع على الخارطة خلال الأعوام 2010 - 2015، لتصل إلى 180 ألف وحدة خلال الفترة من 2016 - 2021.
وتناولت الحلقة تنوع الخيارات السكنية إلى أكثر من 4 خيارات مقابل خيار واحد (البناء الذاتي) في السابق، وتطوير الضواحي السكنية الكبرى التي توفر جودة الحياة والخدمات كافة.