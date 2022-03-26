"مسك" تبرز جهود دعم ريادة الأعمال في "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال"

وتَحُل نسخة هذا العام بمدينة الرياض، وهي النسخة الأولى بعد جائحة كورونا، تحت شعار "نعيد، نبتكر، نجدد"؛ بهدف استشراف آفاق نمو بيئة ريادة الأعمال العالمية في مرحلة ما بعد كورونا، في سياق سعي المؤتمر نحو تمكين رواد الأعمال من التعافي من آثار الجائحة، وتبني لوائح تنظيمية تُمَكّنهم من النمو والاستدامة، وفتح أبواب التلاقي مع نظرائهم من أنحاء العالم، وتعريف المستثمرين والرواد بالآفاق الممكنة لتنمية أعمالهم.