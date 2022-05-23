"مسك" تتعاون مع مجموعة "دالكيا إي دي إف جروب".. لتنفيذ الحلول المستدامة

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري: المبادرات التي تبنتها "مسك" تهدف إلى تعزيز جوانب الاستدامة في المدينة، ونسعى لإرساء نموذج جديد في المنطقة واتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق رؤية المملكة 2030 المتمثّلة بالوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060, وتجسّد محطة التبريد المركزي واحدة من أولى الخطوات التي باشرنا بتنفيذها، متبوعة بالعديد من الخطوات الأخرى التي من شأنها أن تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية في المدينة بنسبة 50%, ويتمحور هدفنا حول تقديم نموذج يقتدى به في مجال التنمية المستدامة من خلال الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة الذهبية مع حلول استخدام الطاقة والمياه الصديقة للبيئة.