"مسك" تختتم أولى محطات مسرعة المنظمات الشبابية غير الربحية لعام 2022

وأشارت مديرُ عامِ برامجِ مسك للمجتمع ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ إلى عوامل نجاح هذا البرنامج الأكثر أهمية قائلة: "نعزو النمو والاستدامة المستقبلية للجمعيات - بعد الله- إلى جانبين أساسيين، الأول هو رغبة قادة الجمعيات في إحداث هذا الأثر والنمو، ويَتَمَثَّلُ ذلك في شغفهم وانفتاح ذهنهم نحو التغيير لما فيه صلاح الجمعية، والثاني هو قدرتهم على تطبيق الرؤى والطموحات علماً ومهارةً وقيادة، ثم تمكين مجالس إداراتهم ومستفيديها وشركائهم ".